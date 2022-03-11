Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)

Оперативні дані про перебіг російсько-української війни 12 березня.

Україна сімнадцятий день поспіль протистоїть російським окупантам, які вранці 24-го лютого за наказом кривавого диктатора володимира путіна сунули на нас війною. Ворог намагається прорватися вглиб України одразу з трьох сторін, масово втрачаючи при цьому військових та техніку. Найскладнішою залишається ситуація на Харківщині, Сумщині, Миколаївщині та Донеччині. Зокрема, окупанти взяли в облогу Маріуполь і нищать його з кожним днем все сильніше, також є спроби штурмувати Харків, але всі вони були невдалими. Тим часом по росії за її злочинні накази продовжують бити санкціями — зокрема, США заборонили імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з країни-агресора. Крім того, країни G7 будуть домагатися, щоб росія не змогла отримувати гроші від МВФ і СБ, а також подібних світових фінансових інститутів до того моменту, поки не забере своїх військ з України та не визнає її суверенітет.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" публікує найважливіші події, що відбулися в Україні 11 березня, а оперативна інформація про перебіг подій в Україні доступна у Telegram-каналі за цим посиланням.

08:00 У мережі пишуть про вибухи у Кропивницькому, Василькові Київської області, Мукачеві Закарпатської області.

07:00 У Дніпрі пролунали вибухи. З'явилося нове зведення Генштабу ЗСУ щодо ситуації на передовій:

06:00 Сьогодні вранці тривожні сирени звучать одразу у Харкові, Львові, Одесі, Полтаві, Івано-Франківську, Умані, по всій Київській, Дніпропетровській, Волинській, Кіровоградській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Сумській, Чернівецькій та Черкаській областях. За деякими даними, у Сумах гримлять вибухи.

05:00 У блокадному Чернігові в самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візиток міста.

04:00 Шостий президент Ірану Махмуд Ахмадінежад закликав російського диктатора путіна зупинити війну проти України.

Міжнародна морська організація ООН (IMO) працюватиме над створенням безпечного морського коридору, що "дозволить безпечно евакуювати моряків та судна з районів підвищеного ризику та постраждалих районів Чорного та Азовського морів у безпечне місце".

03:00 У Пентагоні вважають, що чергова атака рашистів на Київ є цілком ймовірною.

Війна Росії проти України може ускладнити відновлення позицій багатьох країн з низьким і середнім рівнем доходу, заявили у Світовому банку.

02:00 У LINX (London Internet Exchange) підтвердили відключення ключових провайдерів росії від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік буде направлений через Азію, що призведе до затримок та падіння пінгів.

Близько 70% Луганської області знаходяться під контролем окупантів.

У зв’язку з великою кількістю полонених російських солдатів в Україні буде створено спеціальний Координаційний штаб, заявив президент України Володимир Зеленський.

01:00 Країни "Великої сімки" (G7) окреслили сім головних напрямків у боротьбі з російською агресією проти України.

Повітряні Сили ЗСУ опублікували зведення за минулий день війни:

00:00 США вводять санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова, а також проти 12 членів російської Державної думи, оголосив на брифінгу у п'ятницю представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Крім цього Мінфін США повідомив про введення санкцій проти 10 колишніх та чинних членів правління російського банку ВТБ, а також — про додаткові заходи, які стосуються російського олігарха Віктора Вексельберга.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну — 26 лютого — розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфу": "Війна — день 15: бомбардування України триває, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня висвітлені у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".