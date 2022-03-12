Зеленський розповів, скільки російських окупантів взято в полон

В український полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців

Після того, як президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих українських воїнів, пішли цифри взятих у полон рашистів.

За словами президента, точну кількість важко назвати.

"Я думаю, 500-600 військових станом на вчора, які здалися в полон. Приблизно так, мені здається. Точну цифру не можу сказати, багато хто з них десь ховається, хтось пробирається в росію. Невеликий хаос, я б так сказав", — заявив Зеленський.

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Варто додати, що російські окупанти очікували, що українці зустрічатимуть росіян із посмішкою на обличчі. Так, у суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну в мережі з’явилося відео допиту полоненого "вагнерівця", який поділився своїм завданням на війні в Україні — звільнити український народ від фашистів.

Також нагадаємо, що ще не один полонений диверсант не зумів пройти "тест на паляницю". Нещодавно "збій у системі" стався з російським диверсантом, спійманим у Києві.