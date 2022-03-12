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Полонений "вагнерівець" очікував, що українці зустрічатимуть росіян з усмішкою на обличчі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Полонений "вагнерівець" Новина оновлена 12 березня 2022, 16:21
Полонений "вагнерівець"

В український полон потрапив розвідник окупантів.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилося відео допиту полоненого російського окупанта, який був бойовиком російської приватної військової компанії "Вагнер".

Відповідне відео доступне на telegram-каналі Служби безпеки України.

Окупанта, який є командиром розвідувального відділення, упіймали під час розвідки в районі Новоукраїнки. Він похизувався своїм бойовим досвідом (загарбник проводив операції в Сирії та на Донбасі у 2014-15 роках). Загарбник зізнався, що начальство йому розповідало про український народ, який чекає на них (росіян) із хлібом та сіллю, а також поділився своїм завданням на війні — "звільнити український народ від фашистів".

"Україна зразка 2022 року — зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів. Цей "вагнерівець", наприклад, був схоплений під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок. Але для окупантів в Україні відкрито лише один напрямок… Тримаємо стрій! Разом переможемо!", — повідомили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ разом із поліцією спіймала підручника росіян на Прикарпатті.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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