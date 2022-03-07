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Збирала дані про вильоти українських льотчиків: на Прикарпатті затримали пособницю росіян (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Фото Нацполіції Новина оновлена 07 березня 2022, 22:31
Фото Нацполіції

42-річна жінка переїхала з Києва на Прикарпаття наприкінці 2021 року

В Івано-Франківську, на дванадцятий день повномасштабної війни з російськими загарбниками, Служба безпеки України разом із поліцією затримали інформаторку рф.

Про це у понеділок, 7 березня, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Мешканка Києва переїхала до Прикарпаття у грудні 2021 року. Вона оселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту та посадки, фіксувала на фото та відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала росіянам.

Слідчі СБУ повідомили 48-річну киянку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Прокурори направили до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення росії в Україну було затримано Нестора Шуфрича. Скандального політика впіймали за фотографуванням позицій ЗСУ. Пізніше Шуфрича було передано до СБУ. Він став героєм безлічі мемів у мережі.

Теги:
#СБУ #Івано-Франківськ #Поліція #РФ
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