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Одіозного Шуфрича затримано українськими бійцями: що він робив

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Нестор Шуфрич Новина оновлена 04 березня 2022, 17:48
Нестор Шуфрич

Політик фотографував українські позиції.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну скандальний український політик Нестор Шуфрич був затриманий.

Про це повідомив колишній радник міністра оборони України, а також ексрадник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Бірюков зазначив, що народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Шуфрича затримали через те, що той фотографував позиції української армії. Крім того, Юрій опублікував фото, де нардеп сидить за столом.

"Хто затримав Шуфрича — той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції заняття дурне і стрьомне", — підписав знімок Бірюков.

Раніше повідомлялося, що Шуфрича побили у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов не стримав емоцій та вдарив нардепа. Шуфрич і Бутусов стали героями кумедної карикатури після бійки на шоу.

Нагадаємо, українська армія збила вже 37 російських літаків після вторгнення загарбників на нашу територію.

Теги:
#Україна #Росія #Нестор Шуфрич #Війна з Росією
Нестор Шуфрич
Україна
Одіозного Шуфрича затримано українськими бійцями: що він робив
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