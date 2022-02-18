Шуфрича побили у прямому ефірі: повне відео

Перепалка між Бутусовим і Шуфричем переросла в рукоприкладство

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов вдарив народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Нестор Шуфрич під час токшоу. Момент бійки стався в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п’ятницю, 18 лютого, як повідомляє "Телеграф".

Так, в ефірі гості обговорювали необхідність ухвалення Верховною Радою закону про колаборантів. На що Шуфрич зазначив: "Тоді треба ухвалити закон про колаборацію 25% наших громадян, які нас сьогодні підтримують. Ми друга фракція в парламенті (йдеться про ОПЗЖ. – Ред.)".

На слова нардепа відреагував журналіст Бутусов, котрий ще на початку ефіру негативно реагував на присутність Шуфрича у студії.

"Які українці? Ви їх зрадили! Вся фракція втекла за кордон! Де ваш Волошин зараз? (За словами Бутусова, нардеп виїхав до РФ. – Ред.)", – відреагував на виступ Шуфрича Бутусов.

Він додав, що на фронті обстрілюють наших захисників ті, хто нібито "наймають Мураєва й Шуфрича".

"Дуже шкода, що наш народ змушений дивитися в ефірі ганебні промови. Це неповажно до тих людей, які зараз в окопах. Припиніть давати слово цим негідникам", — звернувся до Шустера Бутусов.

У студії, до слова, сказане журналістом підтримали оплесками.

На що Шуфрич сказав: "Я чудово розумів, куди йду, хочу, щоб люди знали правду..."

"Почекайте, знову на особистості (переходите. — Ред)", — перебив спікера Шустер.

І після ремарки ведучого Бутусов, як можна побачити у відео, вдарив Шуфрича. Далі почалася бійка. Протягом кількох хвилин усі присутні гості намагалися розняти Бутусова та Шуфрича.

Нагадаємо, що незадовго до інциденту в ефірі між Бутусовим та Шуфричем уже сталася суперечка. На той раз – лише словесна.

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