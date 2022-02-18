Загострення на Донбасі та вивіз мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці

Бойовики на Донбасі влаштували евакуацію мирних жителів у Ростовську область РФ, а в центрі окупованого Донецька пролунав вибух

На тлі різко зрослої кількості обстрілів бойовиками українських позицій та населених пунктів на Донбасі глави терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно, раптово оголосили про евакуацію з окупованої території дітей, жінок та літніх людей до Росії. Сайт "Телеграф" слідкує за подіями.

18:56 — Мешканка Луганська за умов анонімності дала коментар "Телеграфу":

"Обстановка нагнітальна, закликають, якщо є можливість евакуюватися в Росію. Ми поки що вдома, документи вже зібрала, зараз збираю речі і все найнеобхідніше. Щоб у разі чого одразу їхати. На нервах, страшно. Поки будемо на валізах сидіти і стежити за ситуацією", — розповіла луганчанка.

18:29 — Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до жителів ОРДЛО і закликав не вірити в брехню бойовиків.

18:26 — Провокація, евакуація, привід до війни: ми спробували розібратися в тому, що зараз відбувається в окупованих районах Донецької та Луганської областей, і до чого це може призвести.

Ескалація на Донбасі

Різке загострення ситуації на Донеччині сталося 17 лютого. Того дня українська сторона зареєструвала щонайменше півсотні випадків відкриття вогню бойовиками, у тому числі по мирних населених пунктах. Били терористи, зокрема по суто мирним спорудам, зокрема, по дитячому садку. Внаслідок обстрілу було поранено або травмовано семеро людей.

У п’ятницю, 18 січня, не менш інтенсивний обстріл з боку бойовиків продовжився. Зокрема, терористи обстріляли з важкої зброї конвой гуманітарної місії ООН. Машини в цей час перебували на КПВВ "Щастя" у Луганській області.

Згідно з вечірнім зведенням пресцентру Операції об’єднаних сил, з початку доби противник здійснив 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотяне, Новогнатівку та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм;

Чотири рази Старогнатівку — з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – з автоматичних верстатних гранатометів.

Чотири рази Піщане – з мінометів калібру 120 мм.

Південне — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове — з мінометів калібру 82 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.

Дев’ять разів Луганське — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке — з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський — зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Гранітне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку — з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема — з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку — з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Золоте-2 – з мінометів калібру 120 мм.

Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Щастя — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Згідно з даними, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

При цьому в пресцентрі ООС наголосили, що українські військові не скрізь мали можливість відкривати вогонь у відповідь: "весь цинізм ситуації в тому, що противник веде артилерійський вогонь із населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями ".

Евакуація мешканців

Ще цинічно виглядає ситуація з урахуванням останніх дій терористичних організацій.

Так, спочатку ватажок "ДНР" Денис Пушилін, а потім і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявили про евакуацію з окупованої території дітей, жінок та людей похилого віку до Росії.

Пояснили вони такі заходи нібито загрозою мирним жителям з боку Збройних сил України.

Зокрема, бойовики прикриваються заявами про нібито підготовку ЗСУ до взяття Донбасу, що влада України вже не раз спростувала за останні дні та години: вранці подібні інсинуації спростовував голова Міноборони України Олексій Резніков, а вже після оголошення бойовиками евакуації — голова МЗС України Дмитро Куле.

Тим часом для посилення психологічного тиску на громадян бойовики в Донецьку, який перебуває під їх владою, застосували сирени.

В результаті цього в підконтрольних терористах містах Донбасу почалася якщо не паніка, то як мінімум мирне населення вкрай напружене: люди вишикувалися за продуктами першої необхідності та до банкоматів у величезні черги, а власники автотранспорту буквально беруть в облогу заправні станції, щоб виїхати з міст, що оперативно тиражують російські ЗМІ та телеграм-канали.

Черга до банкомату, 18 лютого

Черги в окупованому Донецьку

Вже ввечері до того, що відбувається, підключилася і Росія, де, за словами ватажків "ЛДНР", для мирних громадян ВЖЕ розгорнуті табори.

Зокрема, президент РФ Володимир Путін розпорядився виплатити по 10 тисяч російських рублів (близько 3740 грн) жителям окупованих територій, що виїхали в Ростовську область.

Також близько 18:00 за часом Києва стало відомо про вибух, який нібито стався в окупованому Донецьку (за повідомленнями деяких російських ЗМІ, серії вибухів).

За повідомленнями російських ЗМІ, вибух прогримів за кілька десятків метрів від "будівлі уряду "ДНР".

Як повідомлялося, глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН 17 лютого заявив, що Росія може зробити провокацію, щоб отримати формальний привід для вторгнення в Україну.