Головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців Донбасу із важливою заявою (відео)

Україна не планує повертати Донбас бойовим шляхом, а всі заяви керівництва ОРДЛО — не відповідають дійсності

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасового окупованих територій Донецької та Луганської областей та закликав "не вірити у брехню бойовиків" щодо планів ЗСУ здійснити наступальні операції на сході України.

Відповідне звернення з'явилося на його офіційній сторінці в соцмережі.

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій — не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, взагалі не відповідає дійсності", — йдеться у тексті публікації Залужного.

Публікація Валерія Залужного в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше міністр оборони Олексій Резніков звернувся з заявою до мешканців тимчасово окупованого Донбасу та заявив, що з української сторони жодних військових наступів задля повернення територій Донецької та Луганської областей не планується.

Також нагадаємо, що напередодні ватажки "ДНР" та "ЛНР" виступили із резонансною заявою та закликали мирних жителів покинути свої домівки. Після чого в окупованому Донецьку прозвучали сирени і розпочалася масова евакуація населення.