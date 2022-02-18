Рус

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців Донбасу із важливою заявою (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
89
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Новина оновлена 18 лютого 2022, 18:35
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Україна не планує повертати Донбас бойовим шляхом, а всі заяви керівництва ОРДЛО — не відповідають дійсності

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасового окупованих територій Донецької та Луганської областей та закликав "не вірити у брехню бойовиків" щодо планів ЗСУ здійснити наступальні операції на сході України.

Відповідне звернення з'явилося на його офіційній сторінці в соцмережі.

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій — не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, взагалі не відповідає дійсності", — йдеться у тексті публікації Залужного.

Публікація Валерія Залужного в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше міністр оборони Олексій Резніков звернувся з заявою до мешканців тимчасово окупованого Донбасу та заявив, що з української сторони жодних військових наступів задля повернення територій Донецької та Луганської областей не планується.

Також нагадаємо, що напередодні ватажки "ДНР" та "ЛНР" виступили із резонансною заявою та закликали мирних жителів покинути свої домівки. Після чого в окупованому Донецьку прозвучали сирени і розпочалася масова евакуація населення.

Теги:
#Україна #Евакуація #Донбас #ЗСУ
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Україна
Загострення на Донбасі та вивіз мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на Донбасі та вивіз мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці
Дата публікації
Категорія
Те, що відбувається, нагадує підготовку до великої війни
Провокація, евакуація, привід до війни – що зараз відбувається на окупованому Донбасі
Дата публікації
Категорія
Чим небезпечно ембарго на пальне
Ще один "фронт": чи можуть Путін і Лукашенко залишити Україну без бензину
Дата публікації
Категорія
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
Ватажки "ДНР" та "ЛНР" виступили із резонансною заявою щодо війни та Росії
Дата публікації
Категорія
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний