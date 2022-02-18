В окупованому Донецьку ревуть сирени: що можуть означати дії бойовиків

В Україні висловили припущення, що Росія готує масштабні провокації.

Після того, як ватажок бойовиків т.зв. "ДНР" Денис Пушилін оголосив про початок евакуації мешканців непідконтрольних територій, у Донецьку завили сирени.

Кадрами того, що відбувається в місті, поділився блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупований Донецьк. Включили сирени", — написав він.

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін припустив, що те, що відбувається, пов’язане зі спробами Кремля визнати "незалежність" ОРДЛО і, можливо, ввести туди "миротворців" ОДКБ.

Водночас колишній заступник голови МінТОТ Юрій Гримчак у коментарі OBOZREVATEL висловив думку, що цим Росія готується до масштабної провокації.

Він зазначив, що відразу після того, як 17 лютого почалися обстріли вздовж лінії розмежування, російськими пропагандистськими каналами розлетілися повідомлення про те, що це нібито ЗСУ відкрили вогонь по населених пунктах.

"Мені здається, що ця команда на евакуацію – це підготовка до масштабної провокації чи наступу", — сказав він.

У мережі тим часом з’явилися припущення про те, що колона автобусів з мирними жителями, яка рухатиметься у бік Росії, потрапить під обстріл, що дасть Москві привід для початку вторгнення.

У мережі ж показали, що в Донецьку натовпи вишикувалися в черзі до банкоматів та заправок, щоб залишити місто.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше звернувся до жителів ОРДЛО і нагадав, що Україна не збирається повертати окуповані території військовим шляхом, а має намір використати для цього лише політику та дипломатію.

Водночас представники США в ООН поінформували світову спільноту, що Росія заради виправдання початку військового вторгнення готує низку провокацій на Донбасі, серед яких можуть бути й хімічні атаки.