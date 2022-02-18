Укр

В оккупированном Донецке ревут сирены: что могут означать действия боевиков

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Люди в Донецке образовали очереди к банкоматам Новость обновлена 18 февраля 2022, 17:50
Люди в Донецке образовали очереди к банкоматам

В Украине предположили, что Россия готовит масштабные провокации.

После того как главарь боевиков т.н. "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале эвакуации жителей неподконтрольных территорий, в Донецке завыли сирены.

Кадрами происходящего в городе поделился блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Донецк. Включили сирены", — написал он.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что происходящее связано с попытками Кремля признать "независимость" ОРДЛО и, возможно, ввести туда "миротворцев" ОДКБ.

Вместе с тем бывший заместитель главы МинВОТ Юрий Грымчак в комментарии OBOZREVATEL выразил мнение, что тем самым Россия готовится к масштабной провокации.

Он указал, что сразу после того, как 17 февраля начались обстрелы вдоль линии разграничения, по российским пропагандистским каналам разлетелись сообщения о том, что это якобы ВСУ открыли огонь по населенным пунктам.

"Мне кажется, что эта команда на эвакуацию – это подготовка к масштабной провокации или к наступлению", — сказал он.

В сети тем временем появились предположения о том, что колонна автобусов с мирными жителями, которая будет двигаться в сторону России попадет под обстрел. Пользователи считают, что в этом Москва обвинит ВСУ и тем самым оправдает начало военного вторжения в Украину.

В сети же показали, что в Донецке толпы выстроились в очереди к банкоматам и заправкам, чтобы покинуть город.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее выступил с обращением к жителям ОРДЛО и напомнил, что Украина не собирается возвращать оккупированные территории военным путем, а намерена использовать для этого только политику и дипломатию.

Вместе с тем представители США в ООН проинформировали мировое сообщество, что Россия ради оправдания начала военного вторжения готовит ряд провокаций на Донбассе, среди которых могут быть и химические атаки.

Теги:
#Донецк #Донбасс #ОРДЛО
Люди в Донецке образовали очереди к банкоматам
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В оккупированном Донецке ревут сирены: что могут означать действия боевиков
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