Главари "ДНР" и "ЛНР" выступили с резонансным заявлением насчет войны и России

Они призвали мирных жителей покинуть свои дома

Фейк дошел до крайности — боевики "ДНР" хотят эвакуировать с оккупированной территории детей, женщин и пожилых людей, прикрываясь заявлениями о якобы подготовке к взятию Донбасса. Они заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отдать приказ о переходе в наступление.

В Ростовской области уже готовы принимать выезжающих, а на пунктах пропуска — все организовано заранее, заявил главарь боевиков на Донетчине Денис Пушилин. Выезд организован централизовано, а с руководством РФ уже есть договоренности не только о размещении, но и обеспечении всем необходимым.

Вооруженные отряды боевиков тем временем готовы к атакам, а мирные жители якобы могут пострадать.

Позже с подобным заявлением выступил и "Глава ЛНР" Леонид Пасечник, который призвал мирных жителей выехать на территорию РФ; при этом он обратился к мужчинам с призывом "взять в руки оружие".

Информация о якобы готовности Вооруженных сил Украины к наступлению на Донбассе ранее звучала и в эфире российского телевидения. Отметим, что она является ложной. Это также подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников в Верховной Раде 18 февраля. Он заявил, что возвращение Донбасса и Крыма пойдет по политическому и дипломатическому пути. Министр также призвал сограждан на Донбассе не бояться.

Про лживость заявлений боевиков написал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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При этом боевики накануне начали массовые обстрелы позиций украинских военных и гражданское население. Пострадали детский сад, лицей, один из снарядов упал возле автобусной остановки и ранил женщину.

Ранее "Телеграф" также писал, что на западе предупреждают о возможных провокациях со стороны боевиков, в том числе и с применением химикатов.