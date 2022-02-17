Обстрел на Донбассе: шестеро пострадавших, одна из женщин ранена осколками в живот

Стрельба шла по нескольким направлениям.

На Донбассе усилились обстрелы боевиков. За утро позиции украинских военных и мирные населенные пункты обстреливали почти 30 раз. Одним из объектов огня боевиков стал город Марьинка.

Там ранили пожилую местную жительницу — женщину 1957 года рождения. Об этом сообщил глава гуманитарной ОО "Пролиска" Евгений Каплин. Она стояла на автобусной остановке, когда около 9:50 утра в центре города рухнул снаряд. Пострадавшая получила множество ранений осколками в левую кисть и брюшную полость. Ее забрала скорая в травматологию горбольницы в Курахово.

Как сообщает штаб ООС, на 11:00 в 27 из 29 обстрелов использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. В частности при обстреле Марьинки были использованы минометы 120 мм калибра.

Всего же при обстрелах боевиков пострадали двое гражданских и один военный, его состояние — средней тяжести. Один из обстрелов вели по Станице Луганской. Там попали в детский сад — пострадали трое сотрудников. У них контузия.

Обстрел по населенному пункту велся из артиллерии 122 мм калибра — всего 32 снаряда. Пол пгт обесточено. Пострадали также системы электроснабжения и дома и в других частях Луганской и Донецкой области. В частности — в поселке Тарамчук, где обстрел был в 11:30.

Как ранее сообщал "Телеграф" в РФ уже пытались выставить обстрел детсада как результат действий ВСУ, а в украинском МИД обратились к западным партнерам за осуждением нарушения Минских соглашений.