Боевики на Донбассе обстреляли из минометов детский сад, когда там были дети: фото разрушений

Известно, что минимум двое взрослых были контужены из-за взрыва

В четверг, 17 февраля, на Донбассе произошел массовый обстрел населенного пункта на подконтрольной Украине территории. Одним из зданий, попавших под минометный огонь, стал детский сад, в котором находились воспитанники и их наставники.

Информацию сообщил волонтер Андрей Рымарук на своей странице в Facebook.

Оккупанты использовали в огневой атаке минометные боеприпасы калибра 120 мм. Один из них и попал в здание детского сада.

Вид детсада снаружи

Теперь в стене зияет такая дыра

"Этот случай более чем характеризует действия и планы российской армии", — подчеркнул Рымарук в своей публикации.

По непроверенным данным, при обстреле пострадал детский сад "Сказка", что расположен по улице Пионерской.

Детсад "Сказка" в Станице Луганской на карте

По данным от представителей гуманитарной миссии "Пролиска", нападение на Станицу Луганскую произошло около 9 часов утра. Предварительно сообщается, что две сотрудницы детсада якобы получили контузию. Есть ли пострадавшие среди детей, пока неизвестно.

Дополнительными фотографиями с места происшествия также поделился украинский военнослужащий Анатолий Штефан, известный как блогер "Штирлиц".

В то же время, боевики "ДНР" и "ЛНР" на своих информационных ресурсах заявляют о якобы массированных обстрелах со стороны ВСУ и о том, что ими открыт огонь на подавление украинских огневых точек.

Внутри царит беспорядок

Отметим, что по состоянию на 8 утра в штабе ООС отчитывались о стабильной ситуации на линии разграничения. Военнослужащие утверждали, что боевики по-прежнему нарушают режим тишины, но особой активности не проявляют. За прошлые сутки оккупанты восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе дважды – из запрещенного "Минском" вооружения.

Напомним, что в России сейчас активно обсуждается вопрос вероятного признания т.н. "ДНР" и "ЛНР" в качестве независимых и самостоятельных республик. При этом Путин обещает этого не делать, если Украина пойдет на уступки касательно "Минских соглашений".

Вместе с этим в "Слуге народа" заверили — так, как того хочет Кремль, на Донбассе никогда не будет. Для начала ВСУ должны полностью взять под контроль границу с Россией, что сейчас контролируется боевиками, а затем уже можно говорить о любых выборах.