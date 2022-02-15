Путин назвал условие, при котором не будет признавать "ЛНР" и "ДНР": подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 208
Шольц плохо относится к вопросу легитимизации территористических организаций
Президент России Владимир Путин не отрицает вероятного признания Россией террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" как отдельных республик. При этом он заявляет о готовности действовать в соответствии с "Минскими договоренностями".
Таким заявлением он отметился во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом в Москве.
По словам Путина, необходимость легитимизации ОРДЛО является требованием общества.
"В нашей стране подавляющее количество людей сочувствует жителям Донбасса и надеются, что их положение изменится коренным образом", — заявил Владимир Путин.
Олаф Шольц, в свою очередь, считает, что подобный шаг приведет к настоящей политической катастрофе. Политик уверен, если в Москве решат легитимизировать незаконные бандформирования на Донбассе, это приведет к серьезным последствиям. В первую очередь потому, что такой шаг является прямым нарушением имеющихся Минских договоренностей.
Путин, в свою очередь, отметил, что пока Россия планирует придерживаться "Минска". Однако все последующие действия в Кремле будут совершаться с оглядкой на Украину и западных партнеров.
По сути, обе стороны призывают к выполнению пунктов, изложенных в "Минске". Иначе РФ всерьез может рассмотреть вопрос признания так называемых "республик" в ОРДЛО.
Напомним, что впервые слухи о подготовке вероятной легитимизации т.н. "ЛДНР" в России появились еще в январе 2022 года. Тогда в сеть попал документ, подготовленный депутатами Госдумы касаемо тематического обращения к Путину.
При этом в Украине считают, что действительно на признание ОРДЛО Путин не пойдет, но может использовать такой аргумент в качестве своего козыря некоторое время.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-