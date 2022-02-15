Путін назвав умову, за якої не визнаватиме "ЛНР" та "ДНР": подробиці

Шольц погано ставиться до питання легітимізації територистичних організацій

Президент Росії Володимир Путін не заперечує ймовірного визнання Росією терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" як окремих республік. При цьому він заявляє про готовність діяти відповідно до "Мінських домовленостей".

Такою заявою він відзначився під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем у Москві 15 лютого.

За словами Путіна, потреба у легітимізації ОРДЛО є вимогою суспільства.

"У нашій країні переважна кількість людей співчуває жителям Донбасу і сподіваються, що їхнє становище зміниться докорінно", — заявив Володимир Путін.

Олаф Шольц, у свою чергу, вважає, що подібний крок спричинить справжню політичну катастрофу. Політик переконаний: якщо в Москві вирішать легітимізувати незаконні бандформування на Донбасі, це призведе до серйозних наслідків. Насамперед тому, що такий крок є прямим порушенням наявних "Мінських домовленостей".

Путін же підкреслив, що поки що Росія планує дотримуватися "Мінська". Однак усі подальші дії в Кремлі відбуватимуться з огляду на Україну та західних партнерів.

По суті обидві сторони закликають до виконання пунктів, викладених у "Мінську". Інакше РФ серйозно може розглянути питання визнання так званих "республік" в ОРДЛО.

Нагадаємо, що вперше чутки про підготовку можливої легітимізації т.зв. "ЛДНР" у Росії з’явилися ще у січні 2022 року. Тоді в мережу потрапив документ, підготовлений депутатами Держдуми щодо тематичного звернення до Путіна.

При цьому в Україні вважають, що направді на визнання ОРДЛО Путін не піде, але може використовувати такий аргумент як свій козир деякий час.