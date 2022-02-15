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Визнанням "ЛДНР" нічого не закінчиться, у Путіна з’явиться інше поле для спецоперацій - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Держдума Росії підтримує визнання "незалежності ЛДНР" Новина оновлена 15 лютого 2022, 14:42
Держдума Росії підтримує визнання "незалежності ЛДНР"

Які варіанти розвитку подій після визнання Росією "незалежності "ЛДНР".

Про "визнання незалежності ЛДНР".

1. Насамперед, визнання ще не відбулося. Держдума тільки звернулася до Путіна з цього питання.

2. Думаю, Путін якийсь час буде використовувати це як важіль для шантажу. Тут якраз канцлер Шольц до Москви приїхав.

3. Якщо не вийде (сподіваюсь на це) і Путін таки визнає недореспубліки, це означатиме вихід Росії з мінських угод. І це гут, цей шантаж нарешті припиниться.

4. Але якщо й визнає, ніщо ще не скінчиться. У Путіна з’явиться інше поле для улюблених спецоперацій.

Наприклад:

- ввести в "ЛДНР" "миротворчі" війська ОДКБ;

- включити "ЛДНР" до складу союзної держави;

- все одно влаштувати провокацію на Донбасі і таки перейти у наступ.

Тому сьогодні щось стало трохи зрозуміліше. Деякі варіанти відпали. Та загроза залишилася. Трохи заспокоюємося, але не розслаблюємось.

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Теги:
#ДНР #ЛНР #ЛДНР
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