Визнанням "ЛДНР" нічого не закінчиться, у Путіна з’явиться інше поле для спецоперацій - Роман Шрайк
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Які варіанти розвитку подій після визнання Росією "незалежності "ЛДНР".
Про "визнання незалежності ЛДНР".
1. Насамперед, визнання ще не відбулося. Держдума тільки звернулася до Путіна з цього питання.
2. Думаю, Путін якийсь час буде використовувати це як важіль для шантажу. Тут якраз канцлер Шольц до Москви приїхав.
3. Якщо не вийде (сподіваюсь на це) і Путін таки визнає недореспубліки, це означатиме вихід Росії з мінських угод. І це гут, цей шантаж нарешті припиниться.
4. Але якщо й визнає, ніщо ще не скінчиться. У Путіна з’явиться інше поле для улюблених спецоперацій.
Наприклад:
- ввести в "ЛДНР" "миротворчі" війська ОДКБ;
- включити "ЛДНР" до складу союзної держави;
- все одно влаштувати провокацію на Донбасі і таки перейти у наступ.
Тому сьогодні щось стало трохи зрозуміліше. Деякі варіанти відпали. Та загроза залишилася. Трохи заспокоюємося, але не розслаблюємось.
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