Які варіанти розвитку подій після визнання Росією "незалежності "ЛДНР".

Про "визнання незалежності ЛДНР".

1. Насамперед, визнання ще не відбулося. Держдума тільки звернулася до Путіна з цього питання.

2. Думаю, Путін якийсь час буде використовувати це як важіль для шантажу. Тут якраз канцлер Шольц до Москви приїхав.

3. Якщо не вийде (сподіваюсь на це) і Путін таки визнає недореспубліки, це означатиме вихід Росії з мінських угод. І це гут, цей шантаж нарешті припиниться.

4. Але якщо й визнає, ніщо ще не скінчиться. У Путіна з’явиться інше поле для улюблених спецоперацій.

Наприклад:

- ввести в "ЛДНР" "миротворчі" війська ОДКБ;

- включити "ЛДНР" до складу союзної держави;

- все одно влаштувати провокацію на Донбасі і таки перейти у наступ.

Тому сьогодні щось стало трохи зрозуміліше. Деякі варіанти відпали. Та загроза залишилася. Трохи заспокоюємося, але не розслаблюємось.