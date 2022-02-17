Обстріл на Донбасі: шестеро постраждалих, одна з жінок поранена уламками в живіт

Стрілянина йшла за декількома напрямками.

На Донбасі посилилися обстріли бойовиків. За ранок позиції українських військових та мирні населені пункти обстрілювали майже 30 разів. Одним із об’єктів вогню бойовиків стало місто Мар’їнка.

Там поранили літню місцеву мешканку — жінку 1957 року народження. Про це повідомив голова гуманітарної ГО "Проліска" Євген Каплін. Вона стояла на автобусній зупинці, коли близько 9:50 ранку в центрі міста впав снаряд. Постраждала отримала безліч поранень осколками в ліву кисть та черевну порожнину. Її забрала швидка у травматологію міськлікарні у Кураховому.

Як повідомляє штаб ООС, на 11:00 у 27 із 29 обстрілів використали заборонену Мінськими угодами зброю. Зокрема під час обстрілу Мар’їнки були використані міномети 120 мм калібру.

Усього ж під час обстрілів бойовиків постраждали двоє цивільних та один військовий, його стан — середньої тяжкості. Один із обстрілів вели по Станиці Луганській. Там влучили у дитячий садок — постраждали троє співробітників. Вони отримали контузію.

Обстріл по населеному пункту вівся з артилерії 122 мм калібру — загалом 32 снаряди. Половина смт знеструмлена. Постраждали також системи електропостачання та будинки та в інших частинах Луганської та Донецької області. Зокрема, у селищі Тарамчук, де обстріл був об 11:30.

Як раніше повідомляв "Телеграф" у РФ вже намагалися виставити обстріл дитсадка як результат дій ЗСУ, а в українському МЗС звернулися до західних партнерів за засудженням порушення Мінських угод.