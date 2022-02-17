Кулеба відреагував на обстріл дитячого садка на Донбасі: чим відповість Україна

Під час обстрілу дитячого садка двоє працівників отримали контузію

На зухвалий обстріл дитячого садка з дітьми у Станиці Луганській — селище, яке підконтрольне Україні — відреагували в українському МЗС. Голова відомства Дмитро Кулеба через дії проросійських бойовиків звернувся до західних партнерів та закликав їх негайно відреагувати.

Відповідна публікація міністра закордонних справ з’явилася на його сторінці у Twitter.

Кулеба зазначив, що такі дії російських солдатів є грубим порушенням Мінських домовленостей, на виконанні яких наполягає і сама Росія.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", — написав Кулеба.

Нагадаємо, що обстріл Станиці Луганської стався зранку у четвер, 17 лютого. З боку окупованих населених пунктів по українському селищу російські бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм. Один зі снарядів влучив у дитячий садок у той момент, коли там були діти з вихователями. Також з’явилися відео руйнувань.

Також "Телеграф" повідомляв, що один з учасників політичної підгрупи перемовників у Мінську знає про переговори Заходу з Україною та РФ у ракурсі питання Донбасу.