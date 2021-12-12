Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа" про переговори Заходу з Україною та РФ у ракурсі питання Донбасу

Відбулися переговори президента США Джо Байдена спочатку із президентом Росії Володимиром Путіним — 7 грудня, а потім і з президентом України Володимиром Зеленським — 9 грудня.

Також відомо, що помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Київ та Москву 13-15 грудня, а потім вирушить на консультації із союзниками та партнерами до Брюсселя. І що вона намагатиметься добитися "дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання мінських угод за підтримки нормандського формату".

Проте прогрес у переговорах щодо Донбасу можливий лише за однієї умови — якщо Росію змусять визнати себе стороною конфлікту та почати виконувати Мінські угоди.

Є консолідована позиція Євросоюзу, що РФ — сторона конфлікту. Це було відкрито заявлено у жовтні під час саміту Україна-ЄС.

США теж про це кажуть постійно. Нещодавно знову на цьому наголосив держсекретар Блінкен.

А тому не може колективний Захід взяти та змінити свою позицію, сказавши нам: домовляйтеся з Донецьком та Луганськом.

Якщо Захід реально хоче дипломатичного прогресу, якщо того ж хоче Росія, то їй доведеться визнавати свої зобов’язання щодо Мінських угод. Саме як сторони конфлікту. І розпочати їх виконувати. Це виведення іноземних військ. А зараз усі, хто сидить там в окопах та носить зброю — з російськими паспортами. Це обмін полоненими "всіх на всіх", а не як і коли хочеться Путіну. Це є реальне повне припинення вогню.

І лише після вирішення цих питань безпеки, коли ситуація із політичної площини (де вона знаходиться сьогодні) перейде в дипломатичну, можна буде говорити про якісь компроміси. Заради справді миру, а не для того, щоби нав’язати нам капітуляцію.

Прогноз після всіх переговорів — гадаю, зрушень у врегулюванні конфлікту на Донбасі не буде. Росія не демонструє бажання закінчити конфлікт. Він їй вигідний. Вона ним користується для привернення до себе уваги, для шантажу насамперед Заходу.

На жаль, усі переговорні зусилля у цьому напрямі поки що марні.

Але для нас позитивний сам факт привернення уваги до цієї теми, бо про війну на Донеччині в Європі, схоже, забули.

Не думаю, що можливе посилення антиросійських санкцій внаслідок відсутності ефекту після низки переговорів.

А от якщо РФ демонструватиме агресію на ділі, то санкції можливі. Захід показав рішучість зупинити подальший поступ Росії до своїх кордонів через територію України.