Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" о переговорах Запада с Украиной и РФ в ракурсе вопроса Донбасса

Состоялись переговоры президента США Джо Байдена сначала с президентом России Владимиром Путиным — 7 декабря, а потом и с президентом Украины Владимиром Зеленским — 9 декабря.

Также известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, а затем отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. И что она будет пытаться добиться "дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке нормандского формата".

Однако прогресс в переговорах по Донбассу возможен лишь при одном условии — Россию заставят признать себя стороной конфликта и начать выполнять Минские соглашения.

Есть консолидированная позиции Евросоюза, что РФ — сторона конфликта. Это было открыто заявлено в октябре во время саммит Украина-ЕС.

США тоже об этом говорят постоянно. Недавно вновь на этом акцентировал госсекретарь Блинкен.

А потому не может коллективный Запад взять и изменить свою позицию, сказав нам: договаривайтесь с Донецком и Луганском.

Если Запад реально хочет дипломатического прогресса, если того же хочет Россия, то ей придется признавать свои обязательства по Минским соглашениям. Именно как стороны конфликта. И начать их выполнять. Это вывод иностранных войск. А сейчас все, кто сидит там в окопах и носит оружие – с российскими паспортами. Это обмен пленными "всех на всех", а не как и когда хочется Путину. Это реальное полное прекращение огня.

И лишь после решения этих вопросов безопасности, когда ситуация из политической плоскости (где она находится сегодня) перейдет в дипломатическую, можно будет говорить о каких-то компромиссах. Ради действительно мира, а не того, чтобы навязать нам капитуляцию.

Прогноз после всех переговоров — думаю, подвижек в урегулировании конфликта на Донбассе не будет. Россия не демонстрирует желания закончить конфликт. Он ей выгоден. Она им пользуется для привлечения к себе внимания, для шантажа, в первую очередь, Запада.

К сожалению, все переговорные усилия в этом направлении пока напрасны.

Но для нас позитивен сам факт привлечения внимания к этой теме, потому что о войне на Донбассе в Европе, похоже, забыли.

Не думаю, что возможно усиление антироссийских санкций в результате отсутствия эффекта после череды переговоров.

А вот если РФ будет демонстрировать агрессию на деле, то санкции возможны. Запад показал решимость остановить дальнейшее продвижение России к своим границам через территорию Украины.