Кулеба отреагировал на обстрел детского сада на Донбассе: чем ответит Украина

При обстреле детского сада двое работников получили контузию.

На дерзкий обстрел детского сада с детьми в Станице Луганской — поселок, подконтрольный Украине — отреагировали в украинском МИД. Глава ведомства Дмитрий Кулеба из-за действий пророссийских боевиков обратился к западным партнерам и призвал их немедленно отреагировать.

Соответствующая публикация министра иностранных дел появилась на его странице в Twitter.

Кулеба отметил, что такие действия российских солдат являются грубым нарушением Минских договоренностей, на выполнении которых настаивает сама Россия.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", — написал Кулеба.

Напомним, что обстрел Станицы Луганской произошел утром в четверг, 17 февраля. Со стороны оккупированных населенных пунктов по украинскому селению российские боевики открыли огонь из минометов калибра 120 мм. Один из снарядов попал в детский садик в тот момент, когда там были дети с воспитателями. Также появилось видео разрушений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске знает о переговорах Запада с Украиной и РФ в ракурсе вопроса Донбасса.