Бойовики обстріляли український ліцей на Донбасі з півсотнею людей усередині: подробиці та фото

Школярам довелося перечекати атаку окупантів у підвалі

Бойовики на Донбасі слідом за обстрілом дитячого садка у Станиці Луганській продовжили атакувати підконтрольні Україні території. Вранці 17 лютого проросійські війська обстріляли школу у Врубівці Луганської області, де перебувало майже півсотні людей.

Як розповіли у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації, снаряд у двір Врубовського ліцею потрапив о 10:25 ранку. У цей час у дитячому закладі йшли уроки: там перебувало 30 школярів та ще 14 осіб – вчителі та персонал. В результаті дітей евакуювали в підвал.

Обстріляний ліцей у Врубівці

Крім того, у цьому ж селищі снаряд потрапив до приватного будинку на вул. Центральна. Ще один — перебив газопровід високого тиску, через що без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Окупанти обстріляли Україну з мінометів

На місці зараз працюють правоохоронці. На момент виходу новини відомо, що бойовики обстріляли з мінометів у Врубівці багато вулиць: Центральну, Першотравневу, Ювілейну.

Наслідки атаки бойовиків

Нагадаємо, що пропагандистські ЗМІ РФ розтрубили інформацію про обстріл українського дитсадка в підконтрольній нам Станиці Луганській, запустивши замість фактів черговий фейк та звинувативши у всьому ЗСУ. Однак у публікаціях одразу ж знайшли багато нестиковок, а пропутинські журналісти хоч і почали видаляти неправдиві новини, але фейки вже встигли розійтися по мережі.