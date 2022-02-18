Россия раскручивает новый резонансный фейк об Украине: видео

Россиян убеждают в том, что Киев собирается взять силой пока неподконтрольный Донбасс за 4 дня. Информация является ложью

После резонансных обстрелов на Донбассе, во время которых боевики, в частности, открыли огонь по украинскому детсаду и лицею, в России раскручивают новую ложь об Украине.

На "Первом канале" РФ вышел сюжет о том, что самопровозглашенным "донецким властям" якобы удалось добыть "секретный план Киева", согласно которому ВСУ планирует "взять Донбасс за 4 дня". Россияне даже сослались на некие документы, правда, показали только мнимую карту позиций ВСУ на Донбассе.

"Разведчик" боевиков сказал, что данный план якобы от 16 февраля и сделан "по стандартам НАТО". Как столь "секретную" вещь удалось добыть террористам — неизвестно. Продолжая доносить лживую информацию, боевик заявил, что Киев запланировал широкомасштабное наступление с двух направлений и хочет взять "народные республики в клешни".

Естественно, все это — ложь и подделка, как и новости об обстреле детских образовательных учреждений на неподконтрольном Украине Донбассе 17 февраля (на самом деле это террористы обстреляли украинские поселки, что доказано картами, фото и военными экспертами).

По словам блогера Романа Шрайка, который также возмутился фейковой информации, сейчас россиянам "усиленно втюхивают, что Украина готовится напасть на ОРДЛО".

"Все это говорит о том, что нас провоцируют изо всех сил, чтобы мы ответили. А если не ответим, они сами могут сделать теракт, о чем говорилось еще месяц назад, и пойти "мстить" Украине", — пишет Шрайк.

Сейчас, по мнению украинца, нужно документировать все эти обстрелы боевиков, чтобы показать миру, как обстоит ситуация на самом деле.

"Потому что вечно терпеть обстрелы детских садиков невозможно. Счастье, что вчера ни один ребенок не пострадал", — резюмирует блогер.

Реакция на фейки РФ

Ранее "Телеграф" писал, что в результате усиления обстрелов на Донетчине и Луганщине пострадали военные и мирные жители. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской, а другой — серьезно ранил женщину в Марьинке.