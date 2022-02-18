Росія розкручує новий резонансний фейк про Україну: відео

Росіян переконують у тому, що Київ збирається взяти силою поки що непідконтрольний Донбас за 4 дні. Інформація є брехнею

Після резонансного обстрілу на Донбасі, під час якого бойовики, зокрема, відкрили вогонь по українському дитсадку та ліцею, в Росії розкручують нову брехню про Україну.

На "Першому каналі" РФ вийшов сюжет про те, що самопроголошеній "донецькій владі" нібито вдалося видобути "секретний план Києва", згідно з яким ЗСУ планує "взяти Донбас за 4 дні". Росіяни навіть послалися на деякі документи, щоправда, показали лише уявну карту позицій ЗСУ на Донеччині.

"Розвідник" бойовиків сказав, що цей план нібито від 16 лютого і зроблений "за стандартами НАТО". Як таку "секретну" річ вдалося добути терористам — невідомо. Продовжуючи доносити брехливу інформацію, бойовик заявив, що Київ запланував широкомасштабний наступ із двох напрямків і хоче взяти "народні республіки в клешні".

Звичайно, все це — брехня та підробка, як і новини про обстріл дитячих освітніх закладів на непідконтрольному Україні Донбасі 17 лютого (насправді це терористи обстріляли українські селища, що доведено картами, фото та військовими експертами).

За словами блогера Романа Шрайка, який також обурився фейковою інформацією, зараз росіянам "посилено втюхують, що Україна готується напасти на ОРДЛО".

"Все це говорить про те, що нас провокують щосили, щоб ми відповіли. А якщо не відповімо, вони самі можуть зробити теракт, про що йшлося ще місяць тому, і піти "мститися" Україні", — пише Шрайк.

Зараз, на думку українця, треба документувати всі ці обстріли бойовиків, щоб показати світові, як ситуація виглядає насправді.

"Тому що вічно терпіти обстріл дитячих садків неможливо. Щастя, що вчора жодна дитина не постраждала", — резюмує блогер.

Реакція на фейки РФ

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок посилення обстрілів на Донеччині та Луганщині постраждали військові та мирні жителі. Один із снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській, а інший — серйозно поранив жінку у Мар’їнці.