Используют тела умерших: в США описали сценарий возможной провокации России

О риске провокаций заявляют как в СМИ, так и чиновники.

Отвод войск России, о котором заявляли несколько дней назад, может быть прикрытием для чего-то другого. Одна из вероятностей — химическая атака.

Об этом пишет The Washington Post ссылаясь на четырех чиновников, анонимно и вне зависимости друг от друга, заявили о возможности дезинформации со стороны России.

Двое американских также рассказали известные им дополнительные детали. Якобы есть данные, указывающие, что войска РФ могут использовать чужие флаги при химатаке. В сценарии описано использование химвещества, которое обездвижит мирных людей, а их трупы используют, чтобы создать впечатление, что это украинцы травили газом и убили жителей. Также один из источников заявил, что вину могут положить и на США.

О риске провокаций заявил и глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он отметил, что точных данных об их характере нет. Среди прочего, кроме версии химической атаки назвал сфабрикованный теракт в России, инсценированный удар БПЛА, обнаружение массовых захоронений. Это может дать РФ возможность заявить и "геноциде" и ввести войска под предлогом "защиты".

В подобном, только с противоположными акцентами заявляли и в России. Владимир Жириновский заявлял, что украинские военные якобы могут применить химоружие и "свалить" на боевиков или РФ.

Про вероятность российских провокаций эксперты из США говорят не впервые. При этом обилие новостей на тему снижает доверие к ним, считают украинские специалисты. Также они напоминают, что предшественник России СССР использовал подобную тактику — провокаций под чужим флагом и предполагают, что провокации могут произойти в ОРДЛО.

Как писал "Телеграф", последние сутки на Донбассе были неспокойными — произошли массовые обстрелы — всего 60 точек, причем часть снарядов боевиков попала в здания гражданской инфраструктуры, либо в непосредственной близости от них. Пострадали пятеро гражданских лиц и двое военных. В Донецкой и Луганской областях фиксировали проблемы со связью.