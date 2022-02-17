Байден назвал новые даты вторжения РФ в Украину, а Зеленский рассказал, что ему не нравится в таких прогнозах

По мнению главы Белого дома, угроза вторжения все еще сохраняется.

Президент США Джо Байден заявил, что вероятность того, что Россия начнет вторжение в Украину остается "очень высокой".

Об этом сообщает Reuters.

Во время своего выступления перед журналистами глава Белого дома заявил, что в настоящее время все признаки указывают на то, что Россия готова начать вторжение.

"Я чувствую, что это произойдет в ближайшие несколько дней", — сказал он.

Байден напомнил, что Россия так и не отвела войска от границы Украины и добавил, что в США есть информация о том, что российские спецслужбы готовят операцию "под чужим флагом", чтобы создать повод для начала вторжения.

Вместе с тем он указал, что дипломатическое решение проблемы все еще возможно.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сообщил, что подобные прогнозы грядущего вторжения являются потерей для Украины "по всем фронтам".

"Все эти "даты" и паника – все это работает против нашей страны", — сказал он и добавил, что Россия может "подыгрывать" этой информации.

Как пример он привел обстрелы Станицы Луганской на Донбассе.

"Говорят, что отводят войска, а после этого стреляют. Ну зачем?", — сказал Зеленский, добавив, что считает это "неадекватным поступком".

Президент отметил, что говорил о раздувании паники во время своих встреч с главами других государств, но указал, что им не понравилась его позиция по этому вопросу.

Читайте также: Категория Украина Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков на Донбассе: подробности Глава государства заявил, что все нарушения со стороны пророссийских боевиков фиксируются.

Как сообщалось ранее, несмотря на заявления со стороны России о начале отвода войск от границы Украины, разведка фиксирует, что большая часть группировки вооруженных сил никуда не ушла.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что Россия полностью готова к началу полномасштабного вторжения, однако от этого ее удерживает ряд геополитических факторов.