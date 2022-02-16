Укр

"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
251
Президент не считает, что нужно скрывать правду Новость обновлена 16 февраля 2022, 20:59
Президент не считает, что нужно скрывать правду

По словам политика, пока разведка фиксирует только небольшие ротации армии РФ

Российские военнослужащие продолжают дислоцироваться в опасной близости к украинской границе. Это фиксируется украинской разведкой, хотя в Минобороны России и заверяли, что отвод войск уже начался.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "Украина 24" вечером 16 февраля.

Будучи в расположении одной из воинских частей Мариуполя, президент ответил на несколько вопросов журналистов, в т.ч. касаемо и российской армии на границе.

"Радоваться рано, происходит то, о чем и раньше сообщала наша разведка, — отметил Зеленский. — Пока видим скопление войск, а констатировать отвод будем тогда, когда это произойдет".

Также президент сказал, что присутствие российских военнослужащих мониторится не только со стороны страны-агрессора, но и на границе с Беларусью, а также у линии разграничения на Донбассе.

"Ситуация контролируется нашими военнослужащими, мы не видим сейчас изменений", — резюмировал Зеленский, отметив, что количество войск и техники РФ неизменно уже несколько недель.

При этом политик подчеркнул, что паниковать не нужно, ВСУ готовы дать отпор в любое мгновение, да и дипломатия дает свои плоды.

Добавим, что наряду с новостями о вероятном возвращении российских войск вглубь страны на места постоянной дислокации появляются сообщения и о новых армейских лагерях рядом с Украиной. Как писал "Телеграф", один из таких был замечен на спутниковых снимках возле села Веселая Лопань.

Также мы писали о том, как оценивают ситуацию касаемо вероятного вторжения России в Украину в Соединенных Штатах. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, говорить о стопроцентном снижении градуса напряжения пока рано.

Теги:
#Украина #Россия #Граница #Война #Вторжение #Владимир Зеленский #Армия РФ
Президент не считает, что нужно скрывать правду
Политика
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент не считает, что нужно скрывать правду
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль может вскоре покинуть пост премьера
Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры
Дата публикации
Категория
На николаевском трамплине Абраменко делал первые прыжки
Кузня олимпийцев превратилась в свалку: на каком трамплине тренировался Абраменко (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Зеленский поддержал решение СНБО
Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности
Дата публикации
Категория
Ryanair не видит причин отменять полеты в Украину
Ryanair сделал заявление о полетах в Украину