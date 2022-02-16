"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины

По словам политика, пока разведка фиксирует только небольшие ротации армии РФ

Российские военнослужащие продолжают дислоцироваться в опасной близости к украинской границе. Это фиксируется украинской разведкой, хотя в Минобороны России и заверяли, что отвод войск уже начался.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "Украина 24" вечером 16 февраля.

Будучи в расположении одной из воинских частей Мариуполя, президент ответил на несколько вопросов журналистов, в т.ч. касаемо и российской армии на границе.

"Радоваться рано, происходит то, о чем и раньше сообщала наша разведка, — отметил Зеленский. — Пока видим скопление войск, а констатировать отвод будем тогда, когда это произойдет".

Также президент сказал, что присутствие российских военнослужащих мониторится не только со стороны страны-агрессора, но и на границе с Беларусью, а также у линии разграничения на Донбассе.

"Ситуация контролируется нашими военнослужащими, мы не видим сейчас изменений", — резюмировал Зеленский, отметив, что количество войск и техники РФ неизменно уже несколько недель.

При этом политик подчеркнул, что паниковать не нужно, ВСУ готовы дать отпор в любое мгновение, да и дипломатия дает свои плоды.

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Добавим, что наряду с новостями о вероятном возвращении российских войск вглубь страны на места постоянной дислокации появляются сообщения и о новых армейских лагерях рядом с Украиной. Как писал "Телеграф", один из таких был замечен на спутниковых снимках возле села Веселая Лопань.

Также мы писали о том, как оценивают ситуацию касаемо вероятного вторжения России в Украину в Соединенных Штатах. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, говорить о стопроцентном снижении градуса напряжения пока рано.