Укр

Отводят войска? Россия развернула новый военный лагерь у границ Украины (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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В РФ говорят об отводе войск, но создают новый лагерь Новость обновлена 16 февраля 2022, 09:30
В РФ говорят об отводе войск, но создают новый лагерь

Данный объект находится всего в 25 минутах езды от "Гоптовки" и Харьковской области

Наряду с новостями об отводе части войск российской армии в сети появляются фотографии новых военных лагерей РФ.

Свежее фото со спутника опубликовали в волонтерском сообществе InformNapalm, которое информирует общественность о деятельности страны-агрессора.

Согласно координатам, новый военный лагерь разместили на окраине села Веселая Лопань — это всего в 22 км от украинской границы, пункта пропуска "Гоптовка" (25 минут езды).

Близость нового лагеря к Украине
Близость нового лагеря к Украине

Также известно, что при данном лагере, в поле, базируется радиолокационный комплекс "Каста-2Е2". Данную станцию используют в системах противовоздушной обороны, так как она способна обнаружить различные летательные аппараты широкого класса.

Новый военный лагерь России
Новый военный лагерь России

Напомним, отвод войск происходит на фоне информации о том, что на этой неделе Россия может вторгнуться в Украину. Называют и вероятную дату — 16 февраля. Как писал "Телеграф", часть экспертов уверена, что этого не произойдет.

Также мы сообщали, что украинские соцсети уже отреагировали на заявления российской стороны о сворачивании лагерей шутками и иронией.

Теги:
#Россия #Лагерь #Войска #Белгородская область #Войска РФ
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