"Обоср*лись": в сети эмоционально отреагировали на отвод войск Россией

Об отводе войск сообщили на фоне заявлений о риске эскалации.

Во вторник, 15 февраля Россия заявила об отводе части войск на позиции постоянной дислокации. Украинские соцсети уже отреагировали на заявления российской стороны шутками и иронией.

Отдельной темой для юмора стало процитированное заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который сообщил СМИ, что отвод войск был запланированным. Часть пользователей отметили, что об этом не было известно до публикации предполагаемой даты российского вторжения в Украину — 16 февраля, а некоторые предположили, что в России "обоср*лись".

Заявление Лаврова процитировал пропагандист Соловьев - ему ответили

Интернет-пользователи уже составили мем на тему отвода войск.

Ранее "Телеграф" писал, что встало известно, что часть войск была на учениях в Крыму и вернется в Дагестан и Северную Осетию.

Как юіло известно ранее, часть медиа западных стран сообщали о предполагаемой дате вторжения в Украину — 16 февраля. Украинские эксперты проанализировали перспективы и считают, что вторжение маловероятно.

Также они отмечают, что российский президент не пойдет на легализацию незаконных квазигосударственных образований на территории ОРДЛО, о котором его будут просить депутаты Госдумы.