"Обоср*лись": у мережі емоційно відреагували на відведення військ Росією

Про відведення військ повідомили на тлі заяв про ризик ескалації.

У вівторок, 15 лютого, Росія заявила про відведення частини військ на позиції постійної дислокації. Українські соцмережі вже відреагували на заяви російської сторони жартами та іронією.

Окремою темою для гумору стала процитована заява глави російського МЗС Сергія Лаврова, який повідомив ЗМІ, що відведення військ було запланованим. Частина користувачів зазначили, що про це не було відомо до публікації ймовірної дати російського вторгнення в Україну — 16 лютого, а деякі припустили, що в Росії "обіср*лися".

Заяву Лаврова процитував пропагандист Соловйов – йому відповіли

Інтернет-користувачі вже склали мем на тему відведення військ.

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, що частина військ була на навчаннях у Криму і повернеться в Дагестан і Північну Осетію.

Як йшлося до цього, частина медіа західних країн повідомляли про ймовірну дату вторгнення в Україну — 16 лютого. Українські експерти проаналізували перспективи та вважають, що вторгнення малоймовірне.

Також вони зазначають, що російський президент не піде на легалізацію незаконних квазідержавних утворень на території ОРДЛО, про яке його проситимуть депутати Держдуми.