США вивозять усіх дипломатів, а Канада евакуює військових: що відбувається довкола України на тлі чуток про вторгнення РФ 16 лютого

Подібні рішення за кордоном ухвалюють тимчасово

На тлі особливо тривожних повідомлень про ймовірну атаку Росії іноземні держави намагаються убезпечити своїх громадян в Україні. Так, Японія та США вирішили відкликати співробітників посольств, а Канада виводить своїх військовослужбовців-інструкторів.

Про це повідомляє "Телеграф".

Японія. Незважаючи на те, що початково пройшла інформація про повну евакуацію представництва країни з Києва, це не так. Кілька людей, як і раніше, працюватимуть, виконуючи обмежену кількість функцій. За інформацією Kyodo, серед тих, хто залишиться, буде і японський посол в Україні Кунінорі Мацуду.

США. Американське посольство, як відомо, на якийсь час буде переведено на територію Львова. У столиці ж представництво мають намір закрити. Проте ближче до вечора 13 лютого (за київським часом) з’явилися повідомлення, ніби у Білому Домі хочуть евакуювати абсолютно весь персонал, який працює в посольстві, зі столиці. На це нібито дипломати мають 1-2 доби, пише CBS News.

Канада. Ця країна стала однією із перших, хто вирішив перемістити своє посольство до Львова. Проте, крім членів дипломатичної місії, в Україні також знаходяться і канадські військові. Вони працювали інструкторами у офіцерів ЗСУ. Тепер же канадці через розпорядження свого Міноборони будуть змушені залишити територію України. При цьому чиновники наголошують, що подібний крок є лише тимчасовим. Куди саме перекинуть канадців і скільки їх було в Україні, Канада не повідомила.

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Зазначимо, що на тлі повідомлень, що почастішали, стосовно ймовірного нападу Росії близько трьох десятків іноземних держав закликали своїх громадян виїхати з України. Серед них не лише згадані вище, а й Бельгія, Нідерланди, Великобританія та інші.

Також багато авіаперевізників заявили про припинення польотів у країну через загрозу, що надходить з боку РФ. При цьому в Україні вже знайшли варіант, як відновити польоти для своїх та іноземних громадян, адже повітряний простір над країною не закривали. Уряд виділив велику суму для страхових виплат авіакомпаніям.