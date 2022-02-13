Влада України вигадала, що робити з загрозою зупинки авіасполучення: подробиці

Кабмін виділив 16,6 млрд, щоб не допустити зупинки авіасполучення.

Кабінет міністрів України зібрався на термінове засідання щодо інформації про те, що деякі європейські страхові компанії попередили авіаперевізників про зупинення страхових виплат у разі польотів їхніх літаків у небі України.

Як повідомив нардеп від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, уряд вирішив виділити кошти для Міністерства інфраструктури, яке має гарантувати безпеку польотів в українському повітряному просторі.

У тексті оприлюдненого ним проєкту документа йдеться, що для цього буде створено спеціальний фонд, до якого надійде 16,6 мільярда гривень. Спочатку ці кошти призначалися обслуговування зовнішнього боргу.

Працюватиме зазначений фонд з 14 лютого і доти, доки зовнішньополітичні загрози будуть врегульовані.

Текст розпорядження Кабміну, оприлюднений Железняком

UPD: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання підтвердив плани щодо виділення коштів.

Як повідомлялося раніше, 13 лютого пішли чутки про те, що наша країна призупинить авіасполучення через те, що на тлі ризиків початку військового вторгнення Росії авіакомпанії почали скасовувати рейси до нашої країни.

Пізніше у Мінінфраструктури відповіли, що інформація про закриття повітряного простору Україною не відповідає дійсності.

Держпідприємство "Украерорух" пізніше додало, що наразі для цивільної авіації діють заборони на польоти над окупованими територіями Криму та ОРДЛО, решта країни ж залишається відкритою та доступною для планування рейсів.