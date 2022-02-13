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В Україні сказали, де небезпечно літати цивільним літакам

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Повітряний простір залишається відкритим. Новина оновлена 13 лютого 2022, 19:53
Повітряний простір залишається відкритим.

Є лише кілька районів, над якими заборонено літати літакам.

Українцям пояснили, де буде закрито рух цивільної авіації, а заразом розвіяли чутки про нібито повне перекриття повітряного простору.

Про це повідомило держпідприємство "Украерорух ".

"Жодних рішень щодо закриття авіапростору не приймалося", — йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що цивільній авіації заборонено літати над територією окупованого Криму та непідконтрольними територіями на Сході України, проте ця заборона була запроваджена ще у 2014 році.

Водночас у держагентстві повідомили, що авіакомпаніям було надано рекомендації щодо можливої небезпеки польотів над окремими ділянками Чорного моря у період з 14 до 19 лютого. Ймовірно, йдеться про ті зони, де російський флот проводитиме артилерійські та ракетні стрілянини.

"Зазначимо, що ця рекомендація не блокує загалом польоти в зоні Чорного та Азовського морів", — повідомили в "Украероруху" і додали, що повітряний простір нашої країни є відкритим і доступним для планування польотів.

Як повідомлялося раніше, чутки про закриття повітряного простору почали з’являтися 13 лютого після того, як низка країн випустила рекомендації для громадян щодо необхідності покинути Україну через ризик початку повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Водночас у Мінінфраструктури заявили, що більшість авіакомпаній продовжують здійснювати польоти у штатному режимі, а інформація про закриття повітряного простору не відповідає дійсності.

Ту ж інформацію підтвердили і в аеропорту "Бориспіль", який продовжує приймати літаки згідно з розкладом.

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