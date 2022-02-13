В Украине сказали, где опасно летать гражданским самолетам

Есть лишь несколько районов, над которыми запрещено летать самолетам.

Украинцам объяснили, где будет закрыто движение гражданской авиации, а заодно развеяли слухи о якобы полном перекрытии воздушного пространства.

Об этом сообщило госпредприятие "Украерорух".

"Никаких решений по закрытию авиапространства не принималось", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что гражданской авиации запрещено летать над территорией оккупированного Крыма и неподконтрольными территориями на Востоке Украины, однако этот запрет был введен еще в 2014 году.

Вместе с тем в госагентстве сообщили, что авиакомпаниям были предоставлены рекомендации о возможной опасности полетов над отдельными участками Черного моря в период с 14 до 19 февраля. Вероятно, речь идет о тех зонах, где российский флот будет проводить артиллерийские и ракетные стрельбы.

"Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей", — сообщили в "Украерорухе" и добавили, что воздушное пространство нашей страны является открытым и доступным для планирования полетов.

Как сообщалось ранее, слухи о закрытии воздушного пространства начали появляться 13 февраля после того, как ряд стран выпустили рекомендации для граждан о необходимости покинуть Украину из-за риска начала полномасштабного вторжения со стороны России.

Вместе с тем в Мининфраструктуры заявили, что большинство авиакомпаний продолжают совершать полеты в штатном режиме, а информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности.

Ту же информацию подтвердили и в аэропорту "Борисполь", который продолжает принимать самолеты согласно расписанию.