Рейсы из "Борисполя" отменяются? Что говорят в аэропорту и как узнать расписание
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В "Борисполе" продолжают работать в штатном режиме и призывают сохранять спокойствие.
Несмотря на то, что авиакомпании на фоне угрозы вторжения со стороны России получили предупреждение о необходимости воздержаться от полетов в Украину, аэропорт "Борисполь" продолжает принимать и отправлять пассажирские рейсы.
Соответствующая информация доступна на онлайн-табло аэропорта, за которым можно следить по этой ссылке.
По состоянию на 13 февраля можно заметить, что в Киев продолжают летать самолеты европейских авиакомпаний, вроде Lufthansa, Ryanair, Air France и других.
Стоит напомнить, что нардеп Алексей Гончаренко ранее сообщал, что воздушное движение в Украине может быть остановлено около 16:00 14 февраля, однако на табло "Борисполя" указано, что рейсы, прибывающие в страну после "часа X", должны приземлиться по расписанию.
Ту же информацию обнародовали в самом "Борисполе".
"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме", — говорится в сообщении.
Там не стали исключать, что расписание полетов некоторых рейсов будет изменено в будущем, однако по состоянию на 13 февраля отправка и прибытие почти всех рейсов проходит, как и было запланировано.
Отдельно там отметили, что:
- компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022;
- FLY-DUBAI – изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25;
- QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 — выполняются;
- QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 — отменила рейс на 14.02.2022, потому что будет выполнять рейс на большем воздушном судне по расписанию;
- AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202;
Напомним, ранее о том, что паниковать не стоит, заявили и в Министерстве инфраструктуры. В частности там отметили, что информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности.
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