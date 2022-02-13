Рейсы из "Борисполя" отменяются? Что говорят в аэропорту и как узнать расписание

В "Борисполе" продолжают работать в штатном режиме и призывают сохранять спокойствие.

Несмотря на то, что авиакомпании на фоне угрозы вторжения со стороны России получили предупреждение о необходимости воздержаться от полетов в Украину, аэропорт "Борисполь" продолжает принимать и отправлять пассажирские рейсы.

Соответствующая информация доступна на онлайн-табло аэропорта, за которым можно следить по этой ссылке.

По состоянию на 13 февраля можно заметить, что в Киев продолжают летать самолеты европейских авиакомпаний, вроде Lufthansa, Ryanair, Air France и других.

Стоит напомнить, что нардеп Алексей Гончаренко ранее сообщал, что воздушное движение в Украине может быть остановлено около 16:00 14 февраля, однако на табло "Борисполя" указано, что рейсы, прибывающие в страну после "часа X", должны приземлиться по расписанию.

Ту же информацию обнародовали в самом "Борисполе".

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме", — говорится в сообщении.

Там не стали исключать, что расписание полетов некоторых рейсов будет изменено в будущем, однако по состоянию на 13 февраля отправка и прибытие почти всех рейсов проходит, как и было запланировано.

Отдельно там отметили, что:

компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022;

FLY-DUBAI – изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 — выполняются;

QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 — отменила рейс на 14.02.2022, потому что будет выполнять рейс на большем воздушном судне по расписанию;

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202;

Напомним, ранее о том, что паниковать не стоит, заявили и в Министерстве инфраструктуры. В частности там отметили, что информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности.