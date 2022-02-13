Рейси з "Борисполя" скасовуються? Що кажуть в аеропорту та як дізнатися розклад

У "Борисполі" продовжують працювати у штатному режимі та закликають зберігати спокій.

Попри те, що авіакомпанії на тлі загрози вторгнення з боку Росії отримали попередження про необхідність утриматися від польотів в Україну, аеропорт "Бориспіль" продовжує приймати та відправляти пасажирські рейси.

Відповідна інформація доступна на онлайн-табло аеропорту, за яким можна стежити за цим посиланням.

Станом на 13 лютого можна помітити, що до Києва продовжують літати літаки європейських авіакомпаній, як Lufthansa, Ryanair, Air France та інші.

Варто нагадати, що нардеп Олексій Гончаренко раніше повідомляв, що повітряний рух в Україні може бути зупинено близько 16:00 14 лютого, проте на табло "Борисполя" зазначено, що рейси, що прибувають до країни після "години X", мають приземлитися за розкладом.

Ту ж інформацію оприлюднили у самому "Борисполі".

"Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі, забезпечуючи безпеку та високий рівень авіабезпеки в повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

Там не стали виключати, що розклад польотів деяких рейсів буде змінено в майбутньому, проте станом на 13 лютого відправлення та прибуття майже всіх рейсів відбувається, як і було заплановано.

Окремо там зазначили, що:

компанія KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 до 17.02.2022;

FLY-DUBAI – змінила графіки з 14.02 до 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 295 та 296 — виконуються;

QATAR AIRWAYS XQR 297 та 298 — скасувала рейс на 14.02.2022, бо виконуватиме рейс на більшому повітряному судні за розкладом;

AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201202;

Нагадаємо, раніше про те, що панікувати не варто, заявили й у Міністерстві інфраструктури. Зокрема, там зазначили, що інформація про закриття повітряного простору не відповідає дійсності.