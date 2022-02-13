Закриття неба над Україною: Мінінфраструктури виступило з важливою заявою
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Україна працює над попередженням ризиків для авіаперевізників
У Міністерстві інфраструктури України прокоментували чутки про закриття авіасполучення в Україні.
Про це йдеться у заяві відомства у Facebook.
У відомстві повідомили, що держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, а інформація про закриття повітрянного простору не відповідає дійсності.
"Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", — заява міністерства.
Також у повідомленні йдеться, що проблеми із авіасполученням у деяких перевізників пов’язані із коливаннями на ринках страхування.
"Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку", — зазначили у Мінінфраструктури.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що повітряний простір над Києвом може бути закритий із понеділка, 14 лютого, через те, що власники літаків, що перебувають у лізингу, вже забороняються своїм бортам залітати в повітряний простір України через загрозу нападу з боку Росії.
Також нідерландська авіакомпанія KLM призупинила авіасполучення із Україною.
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