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Закриття неба над Україною: Мінінфраструктури виступило з важливою заявою

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Аеропорт Бориспіль Новина оновлена 13 лютого 2022, 13:52
Аеропорт Бориспіль

Україна працює над попередженням ризиків для авіаперевізників

У Міністерстві інфраструктури України прокоментували чутки про закриття авіасполучення в Україні.

Про це йдеться у заяві відомства у Facebook.

У відомстві повідомили, що держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, а інформація про закриття повітрянного простору не відповідає дійсності.

"Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", — заява міністерства.

Також у повідомленні йдеться, що проблеми із авіасполученням у деяких перевізників пов’язані із коливаннями на ринках страхування.

"Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку", — зазначили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що повітряний простір над Києвом може бути закритий із понеділка, 14 лютого, через те, що власники літаків, що перебувають у лізингу, вже забороняються своїм бортам залітати в повітряний простір України через загрозу нападу з боку Росії.

Також нідерландська авіакомпанія KLM призупинила авіасполучення із Україною.

Теги:
#Бориспіль #Літак #Аеропорт Бориспіль #Авіасполучення
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