Авиасообщения в Украине: Мининфраструктуры выступило с важным заявлением
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Украина работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков
В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым.
Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.
В ведомстве сообщили, что государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, а информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности.
"Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, в настоящее время 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", — заявление министерства.
Также в сообщении говорится, что проблемы с авиасообщением некоторых перевозчиков связаны с колебаниями на рынках страхования.
"Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка", — отметили в Мининфраструктуры.
Напомним, ранее появилась информация о том, что воздушное пространство над Киевом может быть закрыто с понедельника, 14 февраля, из-за того, что владельцы находящихся в лизинге самолетов запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины из-за угрозы нападения со стороны России.
Также нидерландская авиакомпания KLM приостановила авиасообщение с Украиной.
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