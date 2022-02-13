Авиасообщения в Украине: Мининфраструктуры выступило с важным заявлением

Украина работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

В ведомстве сообщили, что государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, а информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности.

"Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, в настоящее время 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", — заявление министерства.

Также в сообщении говорится, что проблемы с авиасообщением некоторых перевозчиков связаны с колебаниями на рынках страхования.

"Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка", — отметили в Мининфраструктуры.

Напомним, ранее появилась информация о том, что воздушное пространство над Киевом может быть закрыто с понедельника, 14 февраля, из-за того, что владельцы находящихся в лизинге самолетов запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины из-за угрозы нападения со стороны России.

Также нидерландская авиакомпания KLM приостановила авиасообщение с Украиной.