Авиакомпании отменяют рейсы, а иностранцев срочно вывозят: что происходит вокруг Украины на фоне угрозы вторжения РФ

В списке уже почти 30 стран.

Авиакомпания KLM из Нидерландов приостановила полеты в Украину из-за угрозы начала военного вторжения России, а список стран, которые призвали своих граждан покинуть страну стремительно растет.

Как сообщает De Telegraaf, решение о прекращении полетов в KLM приняли на фоне новых рекомендаций по поездкам в другие страны.

"Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", — рассказал представитель компании.

Также там сообщили, что рейсы на 12 февраля намерены отменить. Кроме того, в компании не дали никаких советов о том, что делать клиентам в случае если их рейс был отменен и предложили обращаться с этим вопросом в МИД Нидерландов.

Вместе с тем все новые страны выдали своим гражданам рекомендации уехать из нашей страны.

По состоянию на 19:00 12 февраля, список стран, которые предупредили своих граждан об опасности и призвали покинуть Украину выглядит следующим образом:

США

Нидерланды

Япония

Южная Корея

Израиль

Черногория

Норвегия

Латвия

Великобритания

Эстония

Канада

Новая Зеландия

Австралия

Финляндия

Бельгия

Германия

Кувейт

Ирак

Италия

Испания

Литва

ОАЭ

Саудовская Аравия

Швеция

Словения

Иордания

Палестина

Марокко

Как сообщалось ранее, 11 февраля США призвали своих граждан покинуть страну из-за возросших рисков начала полномасштабного военного вторжения. После этого президент страны Джо Байден провел переговоры с союзниками по НАТО, где были скоординированы усилия по дальнейшим дипломатическим мерам и механизмам сдерживания Кремля.

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел длинный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсуждались вопросы Украины. Также он собирается поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Байден в свою очередь тоже собирается поговорить с Путиным.