Авиакомпании отменяют рейсы, а иностранцев срочно вывозят: что происходит вокруг Украины на фоне угрозы вторжения РФ
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В списке уже почти 30 стран.
Авиакомпания KLM из Нидерландов приостановила полеты в Украину из-за угрозы начала военного вторжения России, а список стран, которые призвали своих граждан покинуть страну стремительно растет.
Как сообщает De Telegraaf, решение о прекращении полетов в KLM приняли на фоне новых рекомендаций по поездкам в другие страны.
"Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", — рассказал представитель компании.
Также там сообщили, что рейсы на 12 февраля намерены отменить. Кроме того, в компании не дали никаких советов о том, что делать клиентам в случае если их рейс был отменен и предложили обращаться с этим вопросом в МИД Нидерландов.
Вместе с тем все новые страны выдали своим гражданам рекомендации уехать из нашей страны.
По состоянию на 19:00 12 февраля, список стран, которые предупредили своих граждан об опасности и призвали покинуть Украину выглядит следующим образом:
- США
- Нидерланды
- Япония
- Южная Корея
- Израиль
- Черногория
- Норвегия
- Латвия
- Великобритания
- Эстония
- Канада
- Новая Зеландия
- Австралия
- Финляндия
- Бельгия
- Германия
- Кувейт
- Ирак
- Италия
- Испания
- Литва
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Швеция
- Словения
- Иордания
- Палестина
- Марокко
Как сообщалось ранее, 11 февраля США призвали своих граждан покинуть страну из-за возросших рисков начала полномасштабного военного вторжения. После этого президент страны Джо Байден провел переговоры с союзниками по НАТО, где были скоординированы усилия по дальнейшим дипломатическим мерам и механизмам сдерживания Кремля.
В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел длинный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсуждались вопросы Украины. Также он собирается поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Байден в свою очередь тоже собирается поговорить с Путиным.
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