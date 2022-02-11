Байден после призыва к американцам покинуть Украину поговорил с союзниками по НАТО
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Лидеры стран согласились, что Украину надо поддержать.
Президент США Джо Байден провел совещание с лидерами стран-членов НАТО и руководством организации, во время которого обсуждалось возможное вторжение России в Украину.
Как сообщает The Guardian, встреча проходила в виртуальном режиме.
Главной темой разговора Байдена с лидерами стран Европы было продолжение наращивания воинского контингента России у границы с Украиной. Кроме того, стороны обсудили дальнейшую координацию совместных усилий по дипломатии и механизмам сдерживания Кремля.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Твиттер по итогам встречи написал, что мировые лидеры готовы к любому развитию ситуации и придерживаются единой позиции относительно происходящего.
"НАТО остается открытым для диалога, при этом обеспечивая безопасность союзников", — сообщил он.
Чуть больше ясности внес президент Польши Анджей Дуда, который сообщил, что на встрече обсуждались возможные сценарии развития событий в Украине. Также он добавил, что все участники разговора пришли к согласию в вопросе о необходимости поддержки Украины. Вместе с тем он уточнил, что речь идет не об отправке войск, но о готовности поставить оборонительные средства.
Также Дуда заявил, что необходимо говорить с Россией, однако ради компромисса нельзя жертвовать суверенитетом и не допускать ослабления НАТО.
Стоит отметить, что ряд стран уже призвали своих граждан покинуть Украину. Среди таковых:
- США
- Нидерланды
- Япония
- Южная Корея
- Израиль
- Черногория
- Норвегия
- Латвия
- Великобритания
- Северная Македония
- Эстония
Тем временем, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления перед журналистами в Белом доме сообщил, что в настоящее время нет никаких свидетельств о том, что российский президент принял решение о начале вторжения, однако повторил призыв к американским гражданам о необходимости покинуть Украину.
"Очевидно, что мы не можем предсказать будущее. Мы точно не знаем, что произойдет", — сказал он.
Однако он добавил, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор между президентами России и США.
"Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас", — сказал он.
Как сообщалось ранее, Украина на фоне этого затребовала у России разъяснений относительно ее военной активности и дала ей на это 48 часов. В Москве же назвали действия Киева "отвлекающим маневром", но согласились предоставить информацию в ближайшее время.
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