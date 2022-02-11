Уезжайте сейчас же из Украины: посольство США в Киеве сделало заявление

В Америке считают, что вторжение РФ может случиться в любой момент

Посольство США в Киеве 11 февраля обновило информацию и призывает американцев срочно покинуть Украину.

На сайте дипломаты предупреждают о том, что в нашей стране возросла угроза военных действий из-за возможного вторжения России. Кроме того, обеспокоенность вызывает ситуация с коронавирусом: в пятницу выявили более 40 тысяч случаев данной болезни.

В посольстве призывают людей, которые сейчас пребывают в Киеве, "уезжать сейчас же коммерческими или частными средствами".

Если же американцы примут решение остаться, то им советуют "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями".

В США говорят, что вторжение якобы может начаться в любое время и без предупреждения, и тогда эвакуировать своих граждан они не смогут.

Напомним, Россия продолжает стягивать к границам Украины войска, а сценарий нападения на Украину может предполагать захват около половины украинского вооружения к востоку от Днепра. О том, что происходит на границах Украины сейчас, читайте в материале "Телеграфа".

Кроме того, в западных СМИ постоянно озвучиваются вероятные сценарии, по которым может действовать Россия в случае нападения на Украину. Количество жертв, если один из сценариев Путина реализуется, может достигать до 50 тысяч мирных жителей в Украине.