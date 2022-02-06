Укр

Защита от агрессора: военных США активно перебрасывают поближе к Украине (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Польше приземлился второй самолет с американскими десантниками Новость обновлена 06 февраля 2022, 17:35
В Польше приземлился второй самолет с американскими десантниками

Всего в Польшу должны прибыть 1700 американских солдат.

В Польше вблизи украинской границы в воскресенье, 6 февраля, приземлился уже второй самолет с американскими военнослужащими и техникой США. Их перебросили сюда для защиты восточных границ Европы на случай вторжения России в Украину.

Соответствующая информация появилась на странице Минобороны Польши в Twitter, передает "Телеграф".

Известно, что американские военнослужащие высадились в Подкарпатском воеводстве в аэропорту Ясёнки, недалеко от Ряшева. Расстояние от аэропорта в Польше до украинской границы составляет около 120 км.

Военнослужащие США будут находиться в 100 километрах от границы с Украиной
Военнослужащие США будут находиться в 100 километрах от границы с Украиной

"Это только первая группа американских солдат из элитного спецподразделения. В ближайшее время в Польшу прибудут другие военные", — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он добавил, что в Подкарпатском воеводстве будут находиться 1700 солдат США, которых перебросили для защиты восточных границ НАТО и сдерживания РФ в ее стремлениях напасть на Украину. Блащак отметил, что это ответ Польши и США на агрессивную политику российских властей.

Фото: Mariusz Blaszczak в Twitter

Стоит отметить, что американские военные начали прибывать в Польшу еще в пятницу, 4 февраля. По информации Минобороны Польши, в тот день в страну прибыли солдаты 82 воздушно-десантной дивизии армии США и их техника. Добавим, что в большинстве своем это были десантники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европу всего могут направить примерно 8,5 тысячи американских солдат, из которых около двух тысяч разместятся в Польше. Такие данные озвучивались в Бюро национальной безопасности страны, которая накануне сообщила о передаче Украине мощнейших новейших ПЗРК.

Теги:
#Украина #США #Польша #Россия #Военнослужащие
В Польше приземлился второй самолет с американскими десантниками
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