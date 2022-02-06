Рус

Захист від агресора: військових США активно перекидають ближче до України (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
У Польщі приземлився вже другий літак з американськими десантниками Новина оновлена 06 лютого 2022, 17:35
У Польщі приземлився вже другий літак з американськими десантниками

Загалом у Польщу мають прибути 1700 американських солдатів.

У Польщі неподалік від українського кордону в неділю, 6 лютого, приземлився вже другий літак з американськими військовослужбовцями та технікою США. Їх перекинули сюди для захисту східних кордонів Європи на випадок вторгнення Росії в Україну.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці Міноборони Польщі у Twitter, передає "Телеграф".

Відомо, що американські військовослужбовці висадилися у Підкарпатському воєводстві в аеропорту Ясьонки, що неподалік від Ряшева. Відстань від аеропорту у Польщі до українського кордону складає близько 120 кілометрів.

Військовослужбовці США перебуватимуть за 100 кілометрів від кордону з Україною
Військовослужбовці США перебуватимуть за 100 кілометрів від кордону з Україною

"Це лише перша група американських солдатів з елітного спецпідрозділу. Найближчим часом до Польщі прибудуть інші військові", — повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він додав, що загалом у Підкарпатському воєводстві будуть знаходитися 1700 солдат США, яких перекинули для захисту східних кордонів НАТО та стримування РФ у її прагненнях напасти на Україну. Блащак зазначив, що це відповідь Польщі та США на агресивну політику російської влади.

Фото: Mariusz Blaszczak у Twitter

Варто зазначити, що американські військові почали прибувати у Польщу ще у п’ятницю, 4 лютого, За інформацією Міноборони Польщі, того дня у країну прибули солдати 82 повітрянодесантної дивізії армії США та їх техніка. Додамо, що здебільшого це були десантники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Європи всього можуть направити приблизно 8,5 тисяч американських солдатів, з яких близько двох тисяч розмістяться у Польщі. Такі дані озвучували у Бюро національної безпеки країни, яка напередодні повідомила про передачу Україні найпотужніших новітніх ПЗРК.

Теги:
#Україна #США #Польща #Росія #Військовослужбовці
Армія Росії
Новини Росії
Російські офіцери виступили проти війни з Україною: звернення до Путіна обговорюють у мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Армія Росії
Російські офіцери виступили проти війни з Україною: звернення до Путіна обговорюють у мережі
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко та Володимир Соловйов
Лукашенко розповів, через скільки років чекає на Україну в "новому СРСР"
Дата публікації
Категорія
За інформацією Reuters, погода в Україні 15 січня сприятиме просуванню техніки РФ в Україну
Погода заперечує прогнози західних ЗМІ щодо вторгнення РФ в Україну: що не так
Дата публікації
Категорія
Анастасія Шаботова
Колишня російська фігуристка емоційно виступила за Україну під "Щедрик" на Олімпіаді (відео)
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Олімпіада в Пекіні: результати 2-го ігрового дня