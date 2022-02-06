Захист від агресора: військових США активно перекидають ближче до України (фото, відео)

Загалом у Польщу мають прибути 1700 американських солдатів.

У Польщі неподалік від українського кордону в неділю, 6 лютого, приземлився вже другий літак з американськими військовослужбовцями та технікою США. Їх перекинули сюди для захисту східних кордонів Європи на випадок вторгнення Росії в Україну.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці Міноборони Польщі у Twitter, передає "Телеграф".

Відомо, що американські військовослужбовці висадилися у Підкарпатському воєводстві в аеропорту Ясьонки, що неподалік від Ряшева. Відстань від аеропорту у Польщі до українського кордону складає близько 120 кілометрів.

Військовослужбовці США перебуватимуть за 100 кілометрів від кордону з Україною

"Це лише перша група американських солдатів з елітного спецпідрозділу. Найближчим часом до Польщі прибудуть інші військові", — повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він додав, що загалом у Підкарпатському воєводстві будуть знаходитися 1700 солдат США, яких перекинули для захисту східних кордонів НАТО та стримування РФ у її прагненнях напасти на Україну. Блащак зазначив, що це відповідь Польщі та США на агресивну політику російської влади.

Фото: Mariusz Blaszczak у Twitter

Варто зазначити, що американські військові почали прибувати у Польщу ще у п’ятницю, 4 лютого, За інформацією Міноборони Польщі, того дня у країну прибули солдати 82 повітрянодесантної дивізії армії США та їх техніка. Додамо, що здебільшого це були десантники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Європи всього можуть направити приблизно 8,5 тисяч американських солдатів, з яких близько двох тисяч розмістяться у Польщі. Такі дані озвучували у Бюро національної безпеки країни, яка напередодні повідомила про передачу Україні найпотужніших новітніх ПЗРК.