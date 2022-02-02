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Польща вирішила дати Україні новітню зброю: деталі (відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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ПЗРК "Піорун" — у перекладі з польської "блискавка"
ПЗРК "Піорун" — у перекладі з польської "блискавка"

Дальність пострілу – до 6500 метрів.

На тлі ризику російської агресії Польща передасть Україні свої переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun із боєприпасами. Ця зброя – модернізований ПЗРК "Гром". Відповідну резолюцію про допомогу прийняла польська Рада міністрів.

Про це повідомив у соцмережі "Твіттер" голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Piorun – це польська ПЗРК нового покоління, модернізована система Grom. Він використовується не лише польськими військовими, а й експортується до Європи, Азії, США. У "Піоруна" є цифрова самонавідна боєголовка з підвищеною стійкістю до перешкод різного типу, велика дальність виявлення повітряних цілей і розширені можливості виявлення малорозмірних цілей, наприклад безпілотників. У ракетах до ПЗРК встановлено систему безконтактного висадника та рухову установку, яка дозволяє вражати цілі на відстані 6,5 км. Висота стрільби — до 4 км.

Піорун у дії

Також напередодні голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох повідомив, що Польща прийме приблизно 2 тисячі солдатів із США. Це частина з 8,5 тисяч військових, яких планують направити до Європи. За його словами, це елемент політики підтримки східного флангу НАТО з боку США.

Раніше "Телеграф" писав про постачання зброї в Україну зі США та новітніх протитанкових систем NLAW із Британії. Останні українські військові вже випробували на полігонах.

Теги:
#Україна #Польща #Росія #Зброя #Вторгнення
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