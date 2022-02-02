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Польша решила дать Украине новейшее оружие: детали (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ПЗРК "Пиорун" - в переводе с польского "молния" Новость обновлена 02 февраля 2022, 15:41
ПЗРК "Пиорун" - в переводе с польского "молния"

Дальность стрельбы — до 6500 метров.

На фоне риска российской агрессии Польша передаст Украине свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun с боеприпасами. Это оружие — модернизированный ПЗРК "Гром". Соответствующую резолюцию о помощи принял польский совет министров.

Об этом сообщил в соцсети "Твиттер" глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Piorun — это польский ПЗРК нового поколения, модернизированная система Grom. Он используется не только польскими военными, но и экспортируется в Европу, Азию, США. У "Пиоруна" есть цифровая самонаводящаяся боеголовка с повышенной устойчивостью к помехам различного типа, большая дальность обнаружения воздушных целей и расширенные возможности обнаружения малоразмерных целей, например беспилотников. В ракетах к ПЗРК установлена система бесконтактного взрывателя и двигательная установка, которая позволяет поражать цели на расстоянии в 6,5 км. Высота стрельбы — до 4 км.

Пиорун в действии

Также накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша примет примерно 2 тысячи солдат из США. Это часть из 8,5 тысячи военных, которых планируют направить в Европу. По его словам это элемент политики поддержки восточного фланга НАТО со стороны США.

Ранее "Телеграф" писал о поставках оружия в Украину из США и новейших противотанковых систем NLAW из Британии. Последние украинские военные уже опробовали на полигонах.

Теги:
#Украина #Польша #Россия #Оружие #Вторжение
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