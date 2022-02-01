Укр

В Украину на фоне угроз РФ привезут оружие "с российским следом": подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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ПЗРК "Гром" - аналог российской "Иглы" Новость обновлена 01 февраля 2022, 10:14
ПЗРК "Гром" - аналог российской "Иглы"

Польша отправит украинцам ПЗРК "Гром", которые когда-то помогали разрабатывать военные России по аналогии со своим оружием

На фоне слухов о полномасштабной атаке России уже в феврале в Украину в ближайшее время прибудет новое вооружение. На этот раз помощь предоставит Польша, которая решила передать нам снаряды для систем ПВО, оборонные боеприпасы, а также ПЗРК и беспилотники.

Об этом сообщили глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat и премьер-министр этого государства Матеуш Моравецкий, которого цитирует агентство PAP.

Первый чиновник, говоря о безвозмездной поддержке украинцев, рассказал, что они готовят для нас снаряды для противовоздушной обороны, не уточняя количество. Тем временем Моравецкий отметил, что, помимо снарядов, в Украину из Польши также отправятся новые беспилотники и ПЗРК "Гром".

Отметим, что "Гром" — это польский переносной зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах. Разработали его еще 30 лет назад на базе советских ПЗРК "Игла-1" и "Игла". Интересно, что в 2000-х этот ПЗРК помогали дорабатывать сами россияне: оказывали техническое содействие полякам и даже поставляли комплектующие. Кроме того, по характеристикам "Гром" и сейчас аналогичен вышеупомянутому российскому комплексу "Игла".

Напомним, что из США в Украину прибыл четвертый самолет с более чем 80 тоннами груза военного назначения для нужд Вооруженных сил.

Также мы писали, что недавно о поставках установок Javelin, а также ПЗРК Stinger в Украину заявили страны Балтии, а из Британии уже прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, которые предназначены для поражения боевой техники противника из закрытых помещений или в условиях городского боя.

Все это происходит на фоне увеличения количества российских войск на границе с Украиной, которое было расценено, как подготовка к началу полномасштабного вторжения.

Теги:
#Польша #ПВО #Помощь #Беспилотники #ПЗРК
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