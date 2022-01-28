В Украину прибыла еще одна крупная партия вооружения из США: что передали американцы

Новая поставка ожидается уже на следующей неделе.

Из США в Украину прибыл четвертый самолет с более чем 80 тоннами груза военного назначения для нужд Вооруженных сил.

Об этом сообщил в твиттер глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"На этот раз 4-я птица привезла 81 тонну боеприпасов разного калибра в Украину", — сообщил он.

Он также отметил, что следующая поставка с военно-технической помощью, которая должна укрепить возможности ВСУ, ожидается на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, первые три рейса прибыли в Украину 22, 23 и 25 января. В них США передали ВСУ ракетные комплексы Javelin, одноразовые гранатометы BDM и реактивные снаряды SMAW-D к ним.

Напомним, что недавно о поставках установок Javelin, а также ПЗРК Stinger в Украину заявили страны Балтии, а из Британии уже прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, которые предназначены для поражения боевой техники противника из закрытых помещений или в условиях городского боя.

Все это происходит на фоне увеличения количества российских войск на границе с Украиной, которое было расценено, как подготовка к началу полномасштабного вторжения.

В Москве после этого заявляли, что нападать на Украину никто не собирается, однако в Госдуме РФ уже прозвучали призывы начать прямые поставки оружия боевикам на временно неподконтрольных территориях Донбасса.