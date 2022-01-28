Укр

Кремль даёт заднюю? Спикер Госдумы РФ рассказал о желании воевать с Украиной

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские войска на Донбассе
Российские войска на Донбассе

В России ответили по поводу возможного вторжения в Украину.

В Москве на фоне активного наращивания войск на западной границе и заявлений о необходимости вооружить боевиков т.н. "ЛДНР" заявили, что "Россия не будет воевать против Украины" и упрекнули США в попытках "столкнуть" два государства.

Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, Москва не планирует агрессивные действия против Украины, но это "не устраивает Вашингтон". Он также повторил нарративы российской пропаганды о том, что США пытаются "столкнуть друг с другом наши государства".

Володин выразил мнение, что все проблемы Украины связаны с тем, что в стране "нет национально ориентированных элит" и заявил, что президент Владимир Зеленский пытается удержаться за свое кресло "как и его предшественники".

"России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война", — написал он.

Как сообщалось ранее, с осени прошлого года Россия продолжает наращивать численность военного контингента на границе Украины, что многими странами мира было расценено, как подготовка к вторжению.

После этого в США пообещали жесткие санкции непосредственно против Путина и его ближайшего окружения. Кроме того, на фоне растущей угрозы ряд стран НАТО, включая США, Британию и страны Балтии начали поставки оборонительного оружия в Украину.

Позже глава МИД РФ заявил, что его страна готова к переговорам с Зеленским, впрочем, он сразу заявил, что вопросы Донбасса там обсуждать не хотят.

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#Украина #Россия #Вячеслав Володин
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