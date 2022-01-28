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Кремль дає задню? Речник Держдуми РФ розповів про небажання воювати з Україною

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські війська на Донбасі Новина оновлена 28 січня 2022, 18:25
Російські війська на Донбасі

У Росії відповіли щодо можливого вторгнення в Україну.

У Москві на тлі активного нарощування військ на західному кордоні та заяв про необхідність озброїти бойовиків т.зв. "ЛДНР" заявили, що "Росія не воюватиме проти України" і дорікнула США спробам "зіштовхнути" дві держави.

Про це написав у своєму телеграм-каналі голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін.

За його словами, Москва не планує агресивних дій проти України, але це "не влаштовує Вашингтон". Він також повторив наративи російської пропаганди про те, що США намагаються "зіштовхнути одна з одною наші держави".

Володін висловив думку, що всі проблеми України пов’язані з тим, що в країні немає національно орієнтованих еліт і заявив, що президент Володимир Зеленський намагається втриматися за своє крісло "як і його попередники".

"Росії та Україні потрібен мир. США та країнам Європи не потрібна ядерна війна", — написав він.

Як повідомлялося раніше, з осені минулого року Росія продовжує нарощувати чисельність військового контингенту на кордоні України, що багатьма країнами світу було розцінено як підготовку до вторгнення.

Після цього в США пообіцяли жорсткі санкції безпосередньо проти Путіна та його найближчого оточення. Крім того, на тлі зростання загрози низка країн НАТО, включаючи США, Британію та країни Балтії, почали постачання оборонної зброї в Україну.

Пізніше глава МЗС РФ заявив, що його країна готова до переговорів із Зеленським, втім він відразу заявив, що питання Донбасу там обговорювати не хочуть.

Теги:
#Україна #Росія #В'ячеслав Володін
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