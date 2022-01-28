Укр

Лавров пригласил Зеленского в Москву, но с одним условием

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Лавров заявил о готовности Кремля обсудить двухсторонние отношения с Украиной Новость обновлена 28 января 2022, 12:48
Лавров заявил о готовности Кремля обсудить двухсторонние отношения с Украиной

Кремль не намерен обсуждать с Зеленским вопрос Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву и отличился очередным заявлением по поводу ситуации на Донбассе. Его Кремль обсуждать не планирует.

Об этом глава российского МИД заявил в интервью четырем радиостанциям.

По словам Лаврова, Кремль готов обсуждать с Украиной нормализацию двусторонних отношений. Однако, это не касается Донбасса, поскольку это "внутриукраиский вопрос" и Россия якобы не является его участником.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", — заявил Лавров, добавив, что Донбасс в России они обсуждать не намерены и Зеленскому нужно делать это в нормандском формате.

На фоне отрицаний России о причастности к войне на Донбассе украинская разведка фиксирует все больше российской техники у наших границ. По последним данным, рядом с восточными рубежами нашей страны сейчас находится около 127 тысяч военнослужащих РФ. Также увеличилось количество полетов российской разведки в опасной близости с украинской границей.

Также "Телеграф" сообщал, что украинская армия с помощью иностранных партнеров всячески укрепляет свои позиции. На днях Украина получила новое оружие от США для сдерживания атаки россиян.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Сергей Лавров #Владимир Зеленский
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